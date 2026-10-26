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Зараз у нього дуже вигідна позиція: Ломаченко – про кар'єрні плани Усика

Денис Іваненко — 26 жовтня 2026, 08:52
Зараз у нього дуже вигідна позиція: Ломаченко – про кар'єрні плани Усика
Василь Ломаченко
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Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) розповів, чи відомо йому щось про майбутнє Олександра Усика (25-0, 16 КО).ї

Про це повідомляє Fight Hub TV.

"Гадаю, він проведе ще один, можливо, два бої. Зараз у нього дуже вигідна позиція: він може сам вирішувати, чого хоче, і робити те, що вважає за потрібне. Ніхто не знає, що чекає на нього в майбутньому. Ніхто. Тож побачимо", – сказав Ломаченко.

Зазначимо, що найбільш ймовірним наступним суперником Усика тривалий час вважався Деонтей Вайлдер. Проте перемовини про їхній поєдинок зірвались і наразі невідомо, чи можуть відновитись.

Одним із варіантів українець розглядає трилогію з Тайсоном Ф'юрі. Сам британець також зацікавлений у цьому бою.

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Нагадаємо, що сам Ломаченко востаннє виходив на ринг навесні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа. Напередодні він вирішив відновити кар'єру задля здійснення мрії – стати абсолютним чемпіоном світу.

Василь Ломаченко Олександр Усик

Василь Ломаченко

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