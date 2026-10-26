Усик назвав свого фаворита на Золотий м'яч-2026

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) вважає, що форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн виграє Золотий м'яч у 2026 році.

Українського боксера цитує DAZN Boxing.

"Мій головний фаворит на отримання Золотого м'яча 2026 року – англієць Гаррі Кейн, який виступає за мюнхенську Баварію. Проте реальні шанси мають також Ламін Ямал і Кіліан Мбаппе", – сказав Усик.

Саме ця трійка гравців, яких назвав Олександр, є серед фаворитів на найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

Нещодавно легендарні Олівер Кан та Тьєррі Анрі назвали свого фаворита у боротьбі за ЗМ-2026. Обидва зупинилися на кандидатурі нападника Баварії та збірної Англії.

Церемонія вручення ЗМ-2026 розпочнеться 26 жовтня о 22:00 (за київським часом) у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу.

Цікаво, що раніше Усик взяв участь в опитуванні, у якому віддав Золотий м'яч форварду саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду, який вже має таких 5 нагород. Щоправда, цьогоріч зірковий португалець не потрапив до чільної 30-ки номінантів.