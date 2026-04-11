Поруч із Джошуа: Туркі приголомшив анонсом щодо найбільшого бою у світі

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заінтригував прихильників боксу анонсом грандіозного поєдинку, який повинен стати найкращим у світі.

Про це він розповів у відео, яке виклав у своєму акаунті в соцмережі Х.

Він закликав поціновувачів цього виду спорту уважно стежити за прямою трансляцією вечора боксу, який відбувається 11 квітня у Лондоні.

"Дивіться трансляцію на Netflix прямо зараз. У нас є Ей Джей, і сьогодні нас чекає сюрприз. Сьогодні буде оголошено про найбільший бій у світі", – сказав Туркі.

Цю заяву він зробив, коли перебував поруч із Ентоні Джошуа, який приїхав на боксерську подію, яку очолить протистояння Тайсона Ф'юрі проти Арсланбека Махмудова.

Ймовірно, Туркі мав на увазі британську битву Ф'юрі – Джошуа, яку вже давно приписують боксерам.

Нещодавно Тайсон запевняв, що наразі не думає про ймовірну британську битву проти Ентоні, обравши ідеального опонента для Ей Джея.

Водночас промоутер Едді Гірн анонсував можливу дуель Ф'юрі – Джошуа, яка може відбутись у грудні 2026 року.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ф'юрі – Махмудов. Коли та де дивитись протистояння можна дізнатись – тут.