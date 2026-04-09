Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Гірн назвав наступного суперника Джошуа, анонсувавши британську битву з Ф'юрі

Софія Кулай — 9 квітня 2026, 09:57
Едді Гірн
Getty Images

Авторитетний промоутер Едді Гірн поділився майбутніми планами британського супертяжа Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його слова передає FightHubTV.

Функціонер розповів, що двобій проти Деонтея Вайлдером може стати розминочним поєдинком для Ей Джея перед британською битвою з Тайсоном Ф'юрі.

"Нам потрібен розминочний бій перед поєдинком з Тайсоном Ф'юрі, тому що Ей Джей відновлюється після травми. Він реабілітує своє тіло. Ми візьмемо Деонтея Вайлдера як такий розминочний бій, а потім у грудні поб'ємося з Тайсоном Ф'юрі", – заявив Гірн.

Зазначимо, що раніше Ф'юрі висловився про можливий бій проти Джошуа. Він заявив, що зацікавлений у тому, щоб взяти участь у цьому мегафайті, але поки сконцентрований на наступному поєдинку. Його "Циганський король" проведе вже 11 квітня. Він буде битись з Арсланбеком Махмудовим.

Натомість Ей Джей нещодавно отримав виклик від Вайлдера, який 4 квітня 2026-го здолав Дерека Чісору. Останній вже зробив свій прогноз на ймовірну британську битву Ф'юрі – Джошуа.

Раніше Гірн розповідав, чи справді Тайсон та Ентоні домовились про очний двобій.

Останні новини