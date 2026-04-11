Вордлі розповів, хто переможе у бою Ф'юрі – Махмудов: Це може бути не зовсім легко

Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі поділився своїм прогнозом на протистояння Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) проти Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Його цитує BBC.

Британець вважає, що двобій триватиме усю дистанцію, а "Циганський король" оформить перемогу за суддівськими записками.

"Ставлю на перемогу Ф'юрі за очками. Це може бути не зовсім легко, але я вважаю, що він переможе досить впевнено і комфортно рішенням суддів", – заявив Фабіо.

Бій Ф'юрі – Махмудов відбудеться 11 квітня на арені футбольного клубу Тоттенгема у Лондоні. Ця зустріч стане першою для британського супертяжа після того, як він вчергове закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.

