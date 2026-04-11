Джошуа прибув на бій Ф'юрі – Махмудов

Британський супертяж Ентоні Джошуа вже приїхав на вечір боксу, який 11 квітня приймає арена футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Ей Джей із рингсайді буде стежити за поєдинком свого потенційного суперника Тайсона Ф'юрі, який спробує переможно повернутись у протистоянні проти Арсланбека Махмудова.

Ця зустріч стане першою для "Циганського короля" після того, як він вчергове закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.

Нещодавно Тайсон запевняв, що наразі не думає про ймовірну британську битву проти Ентоні, обравши ідеального опонента для Ей Джея.

Водночас промоутер Едді Гірн анонсував можливу дуель Ф'юрі – Джошуа, яка може відбутись у грудні 2026 року.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ф'юрі – Махмудов.