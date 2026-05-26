Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ф'юрі натякнув на дату та місце проведення наступного бою

Софія Кулай — 26 травня 2026, 22:35
Ф'юрі натякнув на дату та місце проведення наступного бою
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) назвав потенційну дату наступного поєдинку.

Про це повідомили в Інстаграмі боксера.

Британський тренер Пітер Ф'юрі розповів, що 26 травня "Циганський король" відкрив двері свого тренувального табору.

"Перший день повернення в табір. Готовий до бою. 1 серпня", – сказав наставник.

Британський супертяж же назвав місце проведення двобою.

"Погнали, 1 серпня, Дублін, Ірландія", – написав Тайсон.

Раніше промоутер Френк Воррен заявив, що незабаром буде оголошений наступний суперник Ф'юрі. Тайсон ж підтвердив, що проведе проміжний двобій перед битвою з Ей Джеєм.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі підписали контракт на проведення поєдинку в четвертому кварталі 2026 року. За інформацією Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні".

Перед британським дербі Джошуа проведе проміжний поєдинок. Він влітку розділить ринг з албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).

Додамо, що у своєму крайньому поєдинку "Циганський король" переміг росіянина Арсланбека Махмудова (11 квітня 2026 року).

Читайте також :
Рефері не почув гонг: Ф’юрі пояснив зупинку бою Усик – Верховен
Тайсон Ф'юрі Пітер Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Ексчемпіон світу спрогнозував переможця бою Джошуа – Ф'юрі
Оголосимо цього тижня: Воррен – про наступного суперника Ф'юрі
Гірн назвав дату бою між Джошуа та Ф'юрі
Верховен пригадав спаринги з Ф'юрі: Я отримав два фінгали під очима і був шокований
Ібрагімович кинув виклик Тайсону Ф’юрі: легендарний швед натякнув на бій після гарячої дуелі поглядів

Останні новини