Ф'юрі натякнув на дату та місце проведення наступного бою

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) назвав потенційну дату наступного поєдинку.

Британський тренер Пітер Ф'юрі розповів, що 26 травня "Циганський король" відкрив двері свого тренувального табору.

"Перший день повернення в табір. Готовий до бою. 1 серпня", – сказав наставник.

Британський супертяж же назвав місце проведення двобою.

"Погнали, 1 серпня, Дублін, Ірландія", – написав Тайсон.

Раніше промоутер Френк Воррен заявив, що незабаром буде оголошений наступний суперник Ф'юрі. Тайсон ж підтвердив, що проведе проміжний двобій перед битвою з Ей Джеєм.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі підписали контракт на проведення поєдинку в четвертому кварталі 2026 року. За інформацією Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні".

Перед британським дербі Джошуа проведе проміжний поєдинок. Він влітку розділить ринг з албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).

Додамо, що у своєму крайньому поєдинку "Циганський король" переміг росіянина Арсланбека Махмудова (11 квітня 2026 року).