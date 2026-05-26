Ф'юрі натякнув на дату та місце проведення наступного бою
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) назвав потенційну дату наступного поєдинку.
Про це повідомили в Інстаграмі боксера.
Британський тренер Пітер Ф'юрі розповів, що 26 травня "Циганський король" відкрив двері свого тренувального табору.
"Перший день повернення в табір. Готовий до бою. 1 серпня", – сказав наставник.
Британський супертяж же назвав місце проведення двобою.
"Погнали, 1 серпня, Дублін, Ірландія", – написав Тайсон.
Раніше промоутер Френк Воррен заявив, що незабаром буде оголошений наступний суперник Ф'юрі. Тайсон ж підтвердив, що проведе проміжний двобій перед битвою з Ей Джеєм.
Нагадаємо, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі підписали контракт на проведення поєдинку в четвертому кварталі 2026 року. За інформацією Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні".
Перед британським дербі Джошуа проведе проміжний поєдинок. Він влітку розділить ринг з албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).
Додамо, що у своєму крайньому поєдинку "Циганський король" переміг росіянина Арсланбека Махмудова (11 квітня 2026 року).