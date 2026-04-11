Тайсон Ф'юрі – Арсланбек Махмудов. Де та коли дивитися бій супертяжів

У ніч проти 12 квітня, на арені футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні відбудеться поєдинок британського супертяжа Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) проти російського боксера Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Ця зустріч стане першою для "Циганського короля" після того, як він вчергове закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.

Старт головної події вечора запланований на 00:30 неділі, 12 квітня, за київським часом.

Офіційним транслятором вечора виступає Netflix. Щоб подивитися бій Ф'юрі – Махмудов онлайн, необхідно: оформити підписку, вибрати тариф, зайти в розділ трансляцій

Мінімальна вартість підписки становить 4.99 євро, і в неї вже входить перегляд бою. Головний кард буде доступний тільки за підпискою, а поєдинки попереднього карда будуть показані у безкоштовному форматі.

Раніше повідомлялось, що відомий британський тренер Джеймі Мур знайшов слабке місце російського боксера, який виступає за Канаду. Натомість промоутер Олександр Красюк поділився своїми думками з приводу протистояння Ф'юрі – Махмудов.

