Тайсон Ф'юрі – Арсланбек Махмудов. Де та коли дивитися бій супертяжів

Олексій Мурзак — 11 квітня 2026, 21:29
Тайсон Ф'юрі – Арсланбек Махмудов. Де та коли дивитися бій супертяжів

У ніч проти 12 квітня, на арені футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні відбудеться поєдинок британського супертяжа Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) проти російського боксера Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Ця зустріч стане першою для "Циганського короля" після того, як він вчергове закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.

Старт головної події вечора запланований на 00:30 неділі, 12 квітня, за київським часом.

Офіційним транслятором вечора виступає Netflix. Щоб подивитися бій Ф'юрі – Махмудов онлайн, необхідно: оформити підписку, вибрати тариф, зайти в розділ трансляцій

Мінімальна вартість підписки становить 4.99 євро, і в неї вже входить перегляд бою. Головний кард буде доступний тільки за підпискою, а поєдинки попереднього карда будуть показані у безкоштовному форматі.

Відео Фото Ф'юрі – Махмудов: усе, що варто знати про битву "Циганського короля" проти "Лева"

Раніше повідомлялось, що відомий британський тренер Джеймі Мур знайшов слабке місце російського боксера, який виступає за Канаду. Натомість промоутер Олександр Красюк поділився своїми думками з приводу протистояння Ф'юрі – Махмудов.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ф'юрі – Махмудов.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

