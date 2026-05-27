Воррен заінтригував відповіддю щодо можливої битви Ф'юрі з легендою футболу

Промоутер Френк Воррен розповів, що хоче організувати проміжний бій для Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) перед битвою з Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його слова передає iFL TV.

Функціонер не хоче, аби "Циганський король" був поза рингом до листопада поточного року. За його словами, така велика перерва була б неправильною для британського супертяжа.

Також він дуже лаконічно відреагував на публікацію колишньої зірки футболу Златана Ібрагімовича у сторону Ф'юрі. Швед додав до світлин із імпровізованої дуелі поглядів дату 1 серпня та місце проведення – Дублін.

"Побачимо", – коротко відповів Френк.

Відомий промоутер додав, що суперником Тайсона точно не буде Енді Руїс.

"Він хоче хорошого суперника, як минулого разу, впізнаваного суперника, і він хоче пройти його і залишатися у формі, щоб мати змогу битися з Ей Джеєм. Дублін оголошено. Головні події оголошено. Все це вже зроблено. Квитки вже продаються. Ми не затримуємо квитки. Вони продаються", – сказав Воррен.

Раніше британський тренер Пітер Ф'юрі анонсував, що Тайсон відкрив двері свого тренувального табору, який стартував 26 травня. Водночас супертяж натякнув, що якраз 1 серпня в ірландському Дубліні повернеться у ринг.

Воррен заявляв, що незабаром буде оголошений наступний суперник Ф'юрі. Тайсон ж підтвердив, що проведе проміжний двобій перед битвою з Ей Джеєм.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі підписали контракт на проведення поєдинку в четвертому кварталі 2026 року. За інформацією Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні".

Перед британським дербі Джошуа проведе проміжний поєдинок. Він влітку розділить ринг з албанцем Крістіаном Пренгою.

Додамо, що у своєму крайньому поєдинку "Циганський король" переміг росіянина Арсланбека Махмудова (11 квітня 2026 року).