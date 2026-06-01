Брат Ф'юрі зізнався, як Тайсон може вплинути на кар'єру Усика

Шейн Ф'юрі, брат колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), висловився про майбутнє Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова наводить Boxing King Media.

Він переконаний, що український боксер піде на пенсію, але згодом його можливе повернення у ринг залежатиме від "Циганського короля" та його результату у бою проти Ентоні Джошуа.

"Я думаю, Усик піде на пенсію, а потім все залежатиме від того, що буде з Тайсоном. Залежить від того, переможе він Джошуа чи ні. Я думаю, він повернеться заради цього бою, бо це буде бій за великі гроші. І на цьому етапі кар'єри вони пройшли через усі труднощі. Вони билися з обов'язковими претендентами. Вони проводили челенджери. Тайсон професіонал вже 15 років. Вони зробили все. Чи хоче Усик битися з Кабаєлом на цьому етапі своєї кар'єри? Ви не стали б його звинувачувати, якби він сказав: "Слухайте, я йду. До побачення, адіос, аміго". Я думаю, якби так сталося, ніхто б не став із цим сперечатися, чи не так? А якщо Тайсон виконає свою роботу проти Джошуа, що не гарантовано, але ми дуже впевнені в його успіху, то я думаю, що Усик захоче повернутися", – сказав родич Ф'юрі.

Усик у своєму крайньому бою здолав технічним нокаутом Ріко Верховена. Напередодні цієї зустрічі Олександр запевняв, що у його кар'єрі залишилося провести лише три поєдинки, один із яких вже відбувся.

Раніше українець розповідав, що хоче також вийти у ринг проти переможця дуелі Фабіо Вордлі – Даніеля Дюбуа, у якій переміг "Динаміт", а попрощатися із боксом трилогією проти Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон двічі за 2024-й рік програв Усику, після чого вчергове пішов на пенсію, звідки вже переможно повернувся.

Цікаво, що Олександр Красюк вже давно радить українському чемпіону повішати рукавички на цвях. Володимир Кличко вже прокоментував заяви колишнього промоутера Усика.