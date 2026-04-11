Ф’юрі обрав ідеального суперника для Джошуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що Ентоні Джошуа наступний бій потрібно провести з Арсланбеком Махмудовим.

Його слова передає Boxing News.

"У Махмудова з Джошуа вийшов би хороший бій. Правду кажучи, шанси в ньому були б 50 на 50. Виходячи з останнього виступу Джошуа в бою з Джейком Полом, у цьому поєдинку були б рівні шанси. Махмудов – великий і сильний хлопець. Якщо чесно, я б поставив їх в один ряд. Я не принижую одного з них. Я думаю, що в цьому поєдинку шанси 50 на 50. Вони обидва великі чуваки з потужною плюхою, але без навичок. Це ідеальний розминочний бій для Ей Джея: однакові розміри, однаковий набір ударів", – розповів Ф'юрі

Цікаво, що раніше Тайсон заявляв, що його бій проти Джошуа потрібно організувати якомога швидше, адже він чекав на цю зустріч останні 10 років. Натомість промоутер Едді Гірн анонсував можливу дуель Ф'юрі – Джошуа, яка може відбутись у грудні 2026 року.

Ей Джей востаннє боксував у грудні 2025-го, коли нокаутував Джейка Пола. Ентоні взяв паузу після того, як потрапив у ДТП у Нігерії, в якій загинули два його тренери.