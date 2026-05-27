Тайсону навіть не доведеться тренуватися: ексчемпіон світу розкритикував бій Ібрагімовича і Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі висловився щодо потенційного бою між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та зіркою футболу Златаном Ібрагімовичем.

Про це він розповів Youtube-каналу iFL TV.

Маккензі розкритикував ідею проведення такого поєдинку між професійним боксером та футболістом. Ексчемпіон переконаний, що Ібрагімович не зможе скласти конкуренцію Ф'юрі – одному з найсильніших представників гевівейту.

"Цей хлопець ніколи в житті не бився. Мені байдуже, яким бойовим мистецтвом він займався. Це не має значення.

У будь-якому разі, цей хлопець не переможе Ф'юрі, Тайсону навіть не доведеться тренуватися. Не те щоб він не любив тренуватися, але йому навіть не доведеться тренуватися для бою проти цього хлопця. Він переміг би його з однією рукою за спиною, а потім всі знову казатимуть, який він великий", – сказав Маккензі.