Тайсон Ф'юрі – Арсланбек Махмудов: онлайн-трансляція бою
Getty Images
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34–2–1, 24 KO) повернеться в ринг боєм проти росіянина Арсланбека Махмудова (21–2, 19 KO).
Рейтинговий поєдинок відбудеться на лондонській арені "Tottenham Hotspur Stadium" у суботу, 11 квітня.
Основний кард вечора боксу розпочнеться о 21:00 за київським часом. Вихід на ринг Тайсона Ф'юрі та Арсланбека Махмудова очікується орієнтовно о 00:30.
В Україні боксерське шоу за участю Тайсона Ф'юрі транслюватиме стрімінговий сервіс Netflix.
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ф'юрі – Махмудов.
Напередодні бою Тайсон Ф'юрі та Арсланбек Махмудов пройшли офіційну процедуру зважування.
Фʼюрі показав на вагах 121,5 кг, тоді як Махмудов виявився трохи легшим – 120,2 кг.
Файткард вечора боксу Ф'юрі – Махмудов в Лондоні
- Тайсон Ф'юрі (34–2–1, 24 KO) – Арсланбек Махмудов (21–2, 19 KO)
- Конор Бенн (24–1, 14 KO) – Реджіс Прогрейс (30–3, 24 KO)
- Джеймі Тшікева (9–2, 5 KO) – Річард Ріакпоре (19–1, 15 KO)
- Зімон Цахенхубер (28–0, 17 KO) – Павло Август (17–0, 7 КО)
- Джастіс Хуні (12–1, 7 KO) – Фрейзер Кларк (9–2–1, 7 KO)
- Майкі Теллон (12–0, 2 КО) – Леандро Хосе Бланк (8–4, 3 КО)
- Брейон Горхем (21–0, 16 КО) – Едуарду Коста Ду Насіменту (12–5, 5 КО)
- Фелікс Кеш (16–1, 10 KO) – Ліам О'Хара (13–2, 4 КО)
- Еліот Вейл (13–0, 8 КО) – Том Хілл (12–4, 3 КО)
- Султан Альмохаммед (2–0, 1 КО) – Ектор Авіла Лосано (3–7–1, 3 КО)
- Френсіс Горман (1–0, 0 КО) – Раян Лаборн (0–40–2)