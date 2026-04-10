Ф'юрі здивував заявою щодо можливого бою з Джошуа

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) непереконливо висловився про можливий шанс влаштувати британську битву проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його слова передає Netflix Sports.

"Циганський король" запевняє, що наразі не думає про ймовірну зустріч із Ей Джеєм, адже попереду у нього бій проти Арсланбека Махмудова, який відбудеться 11 квітня 2026 року на "Тоттенгем Готспур Стедіум" у Лондоні.

"Спочатку мені треба розібратися з ним і спершу задати йому доброго прочухана, бо багато хто недооцінював першу перешкоду, маючи гучніші імена, і отримував по щелепі – Джошуа так вже робив. Але ми не будемо туди лізти, бо я так не роблю", – заявив Тайсон.

Ф'юрі пригадав, як у боксерському світі твердили, що Джошуа нокаутує Даніеля Дюбуа за три раунди. Ця недооцінка Ентоні зіграла із ним злий жарт. "Динаміт" нокаутував Ентоні у 5-му раунді, успішно захистивши титул чемпіона світу за версією IBF у гевівейті.

Цікаво, що раніше Тайсон заявляв, що бій проти Джошуа потрібно організувати якомога швидше, адже він чекав на цю зустріч останні 10 років. Натомість промоутер Едді Гірн анонсував можливу дуель Ф'юрі – Джошуа, яка може відбутись у грудні 2026 року.