Кличко відреагував на поради Красюка для Усика щодо закінчення кар'єри: Радити можна що завгодно

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко (64-5, 53 КО) розповів, що лише сам Олександр Усик (25-0, 16 КО) буде вирішувати долю своєї професійної кар'єри боксера, а його колишній промоутер Олександр Красюк може радити що завгодно.

На цю тему він висловився в інтерв'ю Tribuna.com.

Кличко-молодший пригадав, як у 2004-му отримав пораду від старшого брата щодо закінчення кар'єри.

"Тільки сам спортсмен може вирішити, коли цей час. Це відчуття, хто б що не казав. До речі, мій брат мені порадив у 2004 році закінчити кар'єру після другої поразки протягом одного року. Я скажу, що з боку спеціаліста він мав гарну рацію. Але ж я всередині знав, що це тільки початок. Радити можна що завгодно, але ж спортсмен сам вирішує, що йому робити. Це відчуття у них повинно бути, коли прийде час", – сказав Кличко.

Красюк нещодавно заявив, що українському боксеру потрібно вже нарешті проводити час із родиною, адже неможливо заробити усі гроші світу та перемоги усіх суперників.

Промоутер вважає, що Олександру потрібно думати про майбутнє, тому він щирого серця побажав йому завершити кар'єру на піку та залишитися у пам'яті поколінь як один із найвидатніших боксерів усіх часів.

Нагадаємо, що Красюк та Усик припинили співпрацю менше ніж за місяць до реваншу українця проти Даніеля Дюбуа, у якому Олександр святкував перемогу. Водночас він підтримує зв'язок із боксером.

