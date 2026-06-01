Кличко оцінив потенційного суперника Усика
Колишній чемпіон світу Володимир Кличко (64-5, 53 КО) розповів, що не надто багато знає про Агіта Кабаєла (27-0. 19 КО), який є обов'язковим претендентом на пояс Олександра Усика (25-0, 16 ко) за версією WBC.
Про це він висловився в інтерв'ю Tribuna.com.
Кличко-молодший відзначив міцність та потужність німецького боксера, який досі не знає гіркого смаку поразки.
"Дуже цікаво. Я про Кабаєла небагато чув. Я просто не цим займався. З 2022 року трішки відхилився від спорту. Але ж те, що я чув і бачив – він дійсно міцний боксер з корінням з Курдистану. Це північний Ірак та німецьке громадянство.
Мешкає в Німеччині, народився в Німеччині. Володіє німецькою технікою боксу. Потужний – жодного разу не програв", – сказав Кличко.
Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Ріко Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.
Агіт вже навіть назвав бажані місця проведення для такої дуелі, а шотландський тренер Біллі Нельсон висловився про можливий двобій.
Нещодавно німець закликав українського чемпіона погодитися на зустріч або звільнити титул.