Верховен зізнався, чи продовжить кар'єру боксера: Знайшов свою нову пристрасть у єдиноборствах

Софія Кулай — 24 травня 2026, 19:19
Ріко Верховен
Денис Дідківський

Ріко Верховен (1-1, 1 КО) залишився задоволеним від того, який бокс він протиставив Олександру Усику (25-0, 16 КО).

Його слова передає Boxing News.

Водночас нідерландський кікбоксер зізнався, що був момент, коли він відчув, що може зупинити непереможеного українця, але не настільки, щоб завдати йому дострокової поразки.

Зустріч закінчилася перемогою Усика технічним нокаутом в 11-му раунді. На той момент Олександр поступався за записками суддів.

Також Верховен розповів, чи продовжуватиме кар'єру боксера.

"На всі 100%! Я знайшов свою нову пристрасть у єдиноборствах. Я вдячний за цей досвід. Сподіваюся, я здивував і шокував боксерський світ, тому що я тут надовго", – заявив Ріко.

Нагадаємо, що це був лише другий поєдинок для нідерландця на боксерському рингу. Верховен дебютував у новому для себе виді спорту наприкінці квітня 2014-го, коли переміг угорця Яноша Фінфера у другому раунді.

Одразу після поєдинку 23 травня голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що прагне організувати реванш Усика та Верховена.

Цікаво, що Ріко вже подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

