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Усик та Красюк припинили співпрацю менш ніж за місяць до бою з Дюбуа

Олексій Погорелов — 22 червня 2025, 08:53
Усик та Красюк припинили співпрацю менш ніж за місяць до бою з Дюбуа
Instagram Олександра Красюка

Олександр Красюк, багаторічний промоутер непереможного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика, оголосив про завершення співпраці з українським боксером.

Про це 43-річний українець повідомив у соцмережах.

Красюк опублікував пост в Instagram, у якому подякував Усику за 12 років, що вони провели в тандемі боксер – промоутер.

"Це була неймовірна подорож – 12 років неймовірного успіху. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити правила гри. Ще в 2013 році я дав тобі слово – і дотримав його.

Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що задумали. Але з Божої ласки ми зробили неможливе.

Віхи, які ми підкорили разом:

  • вересень 2016 року – чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі;
  • січень 2018 року – чемпіон за версіями WBO та WBC у першій важкій вазі;
  • липень 2018 року – абсолютний чемпіон у важкій вазі;
  • вересень 2021 року – чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF;
  • травень 2024 року – абсолютний чемпіон у надважкій вазі.
Мрія здійснилася!!!

Дякую за все, через що ми пройшли, і за честь бути довічним промоутером двічі абсолютного чемпіона. Нехай Господь благословить тебе і направляє твої наступні кроки. Дякую Богу за все", – написав Красюк.

Варто зазначити, що сам Усик поки що ніяк не відреагував на це оголошення Красюка.

Нагадаємо, що менш ніж за місяць, а саме 19 липня у Лондоні на "Вемблі" Олександр Усик проведе реванш з Даніелем Дюбуа.

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