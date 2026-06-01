У кожного чемпіона свій час: Кличко висловився про можливий бій з Усиком

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі та мер Києва Віталій Кличко висловився щодо гіпотетичного бою з володарем титулів WBC, WBA і IBF Олександром Усиком.

Його слова цитує "Спорт-Експрес Україна".

Кличко-старший заперечив можливість проведення такого поєдинку, адже вони представляють різні покоління боксерів.

"Теоретично – так. Практично – навряд чи. Усик є представником іншого покоління боксерів. До того ж у кожного чемпіона свій час. Сьогодні Олександр пише свою історію, а свого часу ми писали свою. Порівнювати епохи цікаво, але в реальності такий бій навряд чи був би можливим", – сказав Кличко.

Нагадаємо, що Віталій Кличко завершив боксерську кар'єру у 2012 році. В останньому поєдинку на профі-рингу легендарний чемпіон переміг технічним нокаутом німця Мануеля Чарра.

Натомість Олександр Усик на той момент ще виступав на аматорському рівні. Свій перший професійний бій він провів 9 листопада 2013 року у першій важкій вазі (до 91 кг).

