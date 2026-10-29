Усе залежить від самого Тайсона: брат Ф'юрі висловився про можливий бій проти Дюбуа

Шейн Ф'юрі, брат колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) розповів, що можливий поєдинок його брата проти Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) залежить виключно від рішення "Циганського короля".

Про це він заявив під час інтерв'ю Boxing King Media.

"Усе залежить від самого Тайсона – що він вирішить робити. Насамперед Тайсону треба подолати перешкоду, яка стоїть перед ним зараз. Я не був до кінця впевнений, що він із цим впорається. Але він набрав чудову форму, він у хороших кондиціях. Я не проти, щоб він знову бився з Усиком. Це, безумовно, великий бій. Але особисто я не хотів би бачити цей поєдинок (з Дюбуа – прим. ред.). Не тому, що Тайсон не може перемогти. Просто це буде дуже важкий поєдинок. Це серйозний і небезпечний бій, хоча Тайсон, безумовно, здатен здобути перемогу. Але... Знаєш, як на мене, такі бої – це вже пройдений етап", – сказав брат Тайсона.

Саме Даніель зазіхнув на двобій проти Ф'юрі. Він переконаний, що таке зустріч виведе його на новий рівень. Цікаво, що промоутер Френк Воррен не виключив можливого двобою "Динаміта" проти "Циганського короля". А от британський боксерський аналітик Гарет Девіс хотів би побачити очне протистояння двох британців.

Нагадаємо, що 17 жовтня 29-річний британець переміг нокаутом у 2-му раунді Фабіо Вордлі. Після цього він отримав виклик на бій від Філіпа Хрговича.

Натомість наступний двобій Тайсона ще попереду. 11 грудня "Циганський король" у британській дуелі зіштовхнеться з Ентоні Джошуа. Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа близький до двобою проти новозеландця Джозефа Паркера.