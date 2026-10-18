Британський бокс зараз на підйомі: Воррен – про можливий бій Дюбуа проти Ф'юрі
Промоутер Френк Воррен не виключив варіанту організації потенційного двобою між Даніелем Дюбуа (24-3, 23 КО) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).
Про це він розповів для Boxing News.
Думаю, усі ці варіанти можна розглядати й реалізовувати. Знаєте, на Тайсона чекає великий бій, квитки на який практично розкуплені. Британський бокс зараз на підйомі. На бій у Кардіффі вишикувалася черга з понад 700 тисяч охочих придбати квитки, а сьогоднішній вечір уже був аншлагом. І це ще не все – я вже розповідав про інші шоу.
Британський бокс справді на підйомі. Публіка масово приходить на ці поєдинки. Це неймовірні вечори боксу. Хто міг очікувати такого сьогодні?Зараз чудовий час як для британського, так і для світового боксу", – сказав Воррен.
Таку заяву він зробив після перемоги Дюбуа у реванші над Фабіо Вордлі. Сам Ф'юрі вже відреагував на результат цього двобою.
Після звитяги у Лондоні Даніель отримав виклик на бій від Філіпа Хрговича. "Динаміт" готовий вийти у ринг проти хорвата.
Натомість наступний двобій Тайсона ще попереду. 11 грудня "Циганський король" у британській дуелі зіштовхнеться з Ентоні Джошуа. Вихід обох британців на ринг у Кардіффі очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.