Британський бокс зараз на підйомі: Воррен – про можливий бій Дюбуа проти Ф'юрі

Промоутер Френк Воррен не виключив варіанту організації потенційного двобою між Даніелем Дюбуа (24-3, 23 КО) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це він розповів для Boxing News.

Думаю, усі ці варіанти можна розглядати й реалізовувати. Знаєте, на Тайсона чекає великий бій, квитки на який практично розкуплені. Британський бокс зараз на підйомі. На бій у Кардіффі вишикувалася черга з понад 700 тисяч охочих придбати квитки, а сьогоднішній вечір уже був аншлагом. І це ще не все – я вже розповідав про інші шоу.

Британський бокс справді на підйомі. Публіка масово приходить на ці поєдинки. Це неймовірні вечори боксу. Хто міг очікувати такого сьогодні?Зараз чудовий час як для британського, так і для світового боксу", – сказав Воррен.