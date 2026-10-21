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Це виведе мене на новий рівень: Дюбуа зазіхнув на бій проти Ф'юрі

Софія Кулай — 21 жовтня 2026, 16:52
Це виведе мене на новий рівень: Дюбуа зазіхнув на бій проти Ф'юрі
Даніель Дюбуа
Getty Images

Володар титулу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) прагне побитися проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) у 2027 році.

Про це він розповів в інтерв'ю Sky Sports.

"Безперечно. Це буде щось проривне. Це виведе мене на новий рівень. Тоді я справді поб'юся з усіма з цієї епохи. Я вже бився з усіма. Ф'юрі – останній. Ф'юрі – справжній боєць, я певен, він цього захоче. Подивимося, як він впорається з Ей Джей. Подивимося. Переконаний, Френк (Воррен – прим. ред.) із задоволенням організує цей бій", – заявив британський боксер.

Раніше Даніель зазіхнув на трилогію з Олександром Усиком.

Цікаво, що промоутер Френк Воррен не виключив можливого двобою "Динаміта" проти "Циганського короля". А от британський боксерський аналітик Гарет Девіс хотів би побачити очне протистояння двох британців.

Нагадаємо, що 17 жовтня 29-річний британець переміг нокаутом у 2-му раунді Фабіо Вордлі. Після цього він отримав виклик на бій від Філіпа Хрговича.

Натомість наступний двобій Тайсона ще попереду. 11 грудня "Циганський король" у британській дуелі зіштовхнеться з Ентоні Джошуа. Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

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