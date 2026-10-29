Дюбуа близький до бою з Паркером

Володар титулу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) може провести бій проти колишнього чемпіона Джозефа Паркера (36-4, 24 KO).

Про це повідомляє The Ring.

Попередньою датою можливого двобою є 30 січня 2027 року. Не виключено, що ця дата ще може змінитися. Щодо арени, то є дві версії – "О2" у Лондоні або "Co-op Live" у Манчестері.

Даніель вже зазіхав на трилогію з Олександром Усиком та на зустріч із Тайсоном Ф'юрі.

Цікаво, що промоутер Френк Воррен не виключив можливого двобою "Динаміта" проти "Циганського короля".

Нагадаємо, що 17 жовтня 29-річний британець переміг нокаутом у 2-му раунді Фабіо Вордлі. Після цього він отримав виклик на бій від Філіпа Хрговича.

Натомість Паркер востаннє виходив у ринг у жовтні 2025 року, коли програв Фабіо Вордлі. Тоді у допінг-тесті Джозефа було знайдено кокаїн, за що він отримав тимчасове відсторонення. Однак новозеландець заперечив те, що він вживав заборонені речовини. У серпні 2026-го його усунення було скасоване.

Раніше повідомлялося, що Паркер може побоксувати в андеркарді вечора боксу Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа.