Ф'юрі: Усик знає, що більше ніде не зможе заробити стільки грошей

Колишній володар титулу чемпіона світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) висловився щодо можливої третьої дуелі проти дворазового абсолютного чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Sky Sports.

За словами Ф'юрі, саме поєдинок із ним залишається найвигіднішим варіантом для українського чемпіона з фінансової точки зору.

"Усик знає, що більше ніде не зможе заробити стільки грошей. Якщо хочеш заробити, тобі потрібно прийти до мене в надважку вагу.

Я вважаю себе найкращим надважковаговиком в історії боксу. Такого, як я, ніколи не було.

Мій зріст – 206 см, вага – 124,7 кг, але я боксую як середньоваговик і всі 12 раундів танцюю на рингу.

Можу нокаутувати тебе будь-якою рукою – в стійці шульги чи правші, а можу ухилятися від ударів і рухатися по рингу, як легковаговик. Такого боксера ще не було.

Мені 38 років, і я досі доводжу всім критикам, що вони помиляються", – підсумував Тайсон.