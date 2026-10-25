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Ф'юрі: Усик знає, що більше ніде не зможе заробити стільки грошей

Олександр Булава — 25 жовтня 2026, 18:56
Ф'юрі: Усик знає, що більше ніде не зможе заробити стільки грошей
Тайсон Ф'юрі
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Колишній володар титулу чемпіона світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) висловився щодо можливої третьої дуелі проти дворазового абсолютного чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Sky Sports.

За словами Ф'юрі, саме поєдинок із ним залишається найвигіднішим варіантом для українського чемпіона з фінансової точки зору.

"Усик знає, що більше ніде не зможе заробити стільки грошей. Якщо хочеш заробити, тобі потрібно прийти до мене в надважку вагу.

Я вважаю себе найкращим надважковаговиком в історії боксу. Такого, як я, ніколи не було.

Мій зріст – 206 см, вага – 124,7 кг, але я боксую як середньоваговик і всі 12 раундів танцюю на рингу.

Можу нокаутувати тебе будь-якою рукою – в стійці шульги чи правші, а можу ухилятися від ударів і рухатися по рингу, як легковаговик. Такого боксера ще не було.

Мені 38 років, і я досі доводжу всім критикам, що вони помиляються", – підсумував Тайсон.

Зазначимо, що наступний оєдинок Ф'юрі проведе проти Ентоні Джошуа, який відбудеться 11 грудня в Кардіффі. Переможець протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain.

Нагадаємо, що Усик і Ф'юрі двічі бились у 2024 році. В обох поєдинках рішенням суддів переміг українець.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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