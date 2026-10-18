Бій тривав неповні 2 раунди: Дюбуа без особливих проблем нокаутував Вордлі

У ніч з 17 на 18 жовтня на "O2 Arena" в Лондоні відбувся бій між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі. На кону стояв чемпіонський пояс WBO у надважкій вазі, яким володів Даніель.

Зустріч боксерів завершилася нокаутом від Дюбуа в другому раунді.

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Даніель Дюбуа (Англія) – Фабіо Вордлі (Англія) TКО 2

Даніель відправив суперника в нокдаун вже на 10 секунді першого раунду.

Надалі Фабіо відновився, але під кінець перших трьох хвилин отримав велику кількість ударів. Його врятував лише гонг.

Бій завершився в раунді №2. Дюбуа знову почав влучати. Кут Фабіо викинув білий рушник.

Нагадаємо, що перше протистояння закінчилося технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO. Хоча Даніель двічі побував у нокдауні.

Цікаво, що Дерек Чісора заявив, що реванш проти Дюбуа стане останнім боєм у кар'єрі Вордлі. На таку заяву ветерана боксу вже відреагував Фабіо.

Раніше свій прогноз на двобій робив український боксер Владислав Сіренко.