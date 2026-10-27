Я підпишу контракт ще на 10 боїв: Ф'юрі зробив несподівану заяву про свою кар'єру

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) розповів, що наразі не збирається вчергове йти на пенсію.

Його цитує BoxingScene.

"Я продовжуватиму. За контрактом у мене залишилося два бої. Я відпрацюю контракт до кінця, а потім, можливо, підпишу нову угоду – ще на 10 поєдинків. Хто знає? Якщо умови будуть вигідними, я підпишу контракт ще на 10 боїв, але вони мають відбутися швидко, бо я старію. А коли все закінчиться – то закінчиться. Наближається мій 40-й бій", – заявив 38-річний британець.

У найближчому поєдинку "Циганський король" поб'ється проти Ентоні Джошуа. Британська дуель запланована на 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Також Ф'юрі вже приписують двобій проти Даніеля Дюбуа. Раніше промоутер Френк Воррен не виключив можливого протистояння "Динаміта" проти Тайсона. Також є чимало чуток про потенційну трилогію з Олександром Усиком.

Нагадаємо, що востаннє "Циганський король" завершував кар'єру після двох поразок поспіль від Усика у 2024 році.