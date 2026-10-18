Тепер готовий битися зі мною у березні: Хргович кинув виклик Дюбуа

Чемпіон IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) викликав на очний бій володаря поясу WBO Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) одразу після перемоги "Динаміта" у реванші над Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО).

Відео моменту цього виклику опублікував DAZN Boxing.

Хорват підійнявся на ринг одразу після поєдинку у Лондоні.

"Для Даніеля це був легкий вечір. Він добре впорався, швидко переміг, тож тепер готовий битися зі мною в березні. Чи не так, Даніелю?" – запитав Хргович.

Дюбуа відповів, що готовий провести лобову дуель.

"Я хочу реваншу з ним, хочу повернути свій старий пояс, я хочу панувати в цьому дивізіоні", – заявив Даніель.

Нагадаємо, що Дюбуа та Хргович вже виходили в один ринг. 1 червня 2024 року "Динаміт" завоював титул тимчасового чемпіона IBF у важкій вазі після того, як у 8-му раунді рефері зупинив двобій через два розсічення хорватського боксера.

На це все відреагував Френк Воррен. Промоутер зазначив, що спершу Філіп проведе бій у рідній країні, після чого лише у 2027 році отримає бій за бажане об'єднання титулів.

Додамо, що нещодавно Філіп сенсаційно здолав до цього непереможеного Мозеса Ітауму. Після цього він заявив, що прагне об'єднати пояси, побившись із Дюбуа або Агітом Кабаєлом, який володіє титулом WBC.

Раніше Дюбуа та Вордлі поділилися емоціями після реваншу на арені "О2".