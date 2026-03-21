Хижняк переміг у дебюті в профі-боксі та інші результати боїв шоу Rising Stars від Усика

Микола Літвінов — 21 березня 2026, 23:08
У передмісті Києва завершився вечір боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions, у межах якого відбулося десять поєдинків.

На цьому турнірі Олександр Хижняк провів свій дебютний поєдинок на професійному рингу, а в головній події вечора Даніель Лапін здолав Крістапса Бульмейстерса та захистив титули IBF International і WBA Continental.

Результати боїв:

  • Даніель Лапін (13-0, 5 КО) – Крістапс Бульмейстерс (14-5, 5 КО) – перемога Лапіна нокаутом у першому раунді
  • Олександр Хижняк (1-0, 1 KO) – Вільмер Барон (8-13-1, 6 КО) – Хижняк нокаутував суперника в першому раунді.
  • Дмитро Ловчинський (2-0, 2 КО) – Сінан Кизилташ (1-2, 0 КО) – виграш Ловчинського в першому раунді.
  • Кіра Макогоненко (1-0, 0 КО) – Поліна Довгінка (0-2, 0 КО) – Макогоненко перемогла одноголосним рішенням суддів за підсумками чотирьох раундів.
  • Микола Лактіонов (2-1-0) – Андрій Санджура (2-22-0) – технічний нокаут від Лактіонова у третьому раунді.
  • Айдер Абдураімов (дебют) – Павло Павлов (2-2, 1 КО) – перемога Абдураімова технічним нокаутом у третьому раунді.
  • Джамал Кулієв (1-0-0) – Бурак Аккуш (15-11-0) – Абдураімов виграв технічним нокаутом у третьому раунді.
  • Данило Жасан (дебют) – Микола Трофименко – перемога Кулієва технічним нокаутом у першому раунді.
  • Павло Іллюша (2-0-0) – Іванс Левіскіс (36-47, 22 КО) – Жасан здобув перемогу технічним нокаутом у другому раунді.
  • Елвін Алієв (1-0-0) – Віктор Хуліо – Хуліо знявся через травму з поєдинку після другого раунду на користь Алієва.

Напередодні турніру Україну відвідав британський ексчемпіон Ентоні Джошуа, який до цього разом з Усиком провів спільне тренування та побував на цьому вечорі боксу.

Під час свого візиту до України британець скуштував національні страви, відвідав Майдан Незалежності та Меморіал пам'яті.

