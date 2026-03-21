Хижняк переміг у дебюті в профі-боксі та інші результати боїв шоу Rising Stars від Усика

У передмісті Києва завершився вечір боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions, у межах якого відбулося десять поєдинків.

На цьому турнірі Олександр Хижняк провів свій дебютний поєдинок на професійному рингу, а в головній події вечора Даніель Лапін здолав Крістапса Бульмейстерса та захистив титули IBF International і WBA Continental.

Напередодні турніру Україну відвідав британський ексчемпіон Ентоні Джошуа, який до цього разом з Усиком провів спільне тренування та побував на цьому вечорі боксу.

Під час свого візиту до України британець скуштував національні страви, відвідав Майдан Незалежності та Меморіал пам'яті.