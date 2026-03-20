Усик влаштував шоу для Джошуа в Києві: танці, пісні і справжній колорит

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик влаштував справжнє культурне занурення для Ентоні Джошуа.

Боксери разом прибули до Київа, де британця зустріли максимально колоритно – українські костюми, жива музика, пісні та запальні танці.

Атмосфера була настільки яскравою, що сам Олександр Усик не стримував емоцій і підсвистував під живу музику, тоді як Ентоні Джошуа разом зі своєю командою аплодував і насолоджувався шоу.

Ймовірно, візит має і спортивний підтекст – обидва боксери можуть стати почесними гостями турніру в Лісниках, який відбудеться вже найближчим часом під патронатом Usyk 17 Promotions.

Нагадаємо, напередодні Джошуа провів спільне тренування з Усиком. Британець опублікував спільне фото з українцем прямо з його тренувального залу, причому на задньому фоні чітко видно прапор України.

Це не перший спільний контент боксерів останнім часом. Раніше вже з'являлися відео та фото, які натякали на те, що Джошуа повернувся до активних тренувань з українським тренером Єгором Голубом.