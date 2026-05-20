Треба доробити певну роботу і насолоджуватись іншою: Усик – про те, чи піде в політику

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився щодо планів після завершення боксерської кар'єри, запевнивши, що в політику він не піде.

Слова боксера наводить The Ring.

"Я думаю, що ми всі повинні подивитися на те, що ми робимо. Бо залишилося недовго – рік, можливо, півтора. А потім я скажу "стоп" і піду працювати. Можливо, це буде кіно, бізнес – стовідсотково, політика – ні, бо мені не подобається", – сказав він.

Водночас український чемпіон зізнався, що йому подобається тренерська діяльність.

"Можливо, я буду тренером, мені це подобається. Коли моя команда тренує інших бійців, я кажу: "Гей, працюй добре. Стоп, що ти робиш? Рухайся". Мені це подобається", – зазначив Олександр.

Також Усик зазначив, що не боїться завершувати кар'єру.

"Я думаю, що це нормально, бо я думаю адекватно, що в мене був час і скільки його залишилось. Зараз я розумію, що ти не обдуриш час. Просто треба доробити певну роботу і насолоджуватись іншою", – сказав Усик.

Нагадаємо, 23 травня Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні боксери зійшлись у битві поглядів на тлі єгипетських пірамід.