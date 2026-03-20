Усик з Джошуа вирушили до Києва

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) заявив, що разом з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) вирушає до Києва.

Про це боксер розповів в соцмережі "Х".

"Їду до Києва з Ентоні Джошуа. Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць!" – розповів Усик.

Going to Kyiv with @anthonyjoshua.

Already planning a little tour around the city. Excited to show some of my favorite spots!#BoxingLife #UsykJoshua pic.twitter.com/AbCzdoMqKR — Oleksandr Usyk (@usykaa) March 20, 2026

В соцмережі Інстаграм український боксер вже опублікував світлину з британцем в Україні.

Нагадаємо, напередодні Джошуа провів спільне тренування з Усиком. Британець опублікував спільне фото з українцем прямо з його тренувального залу, причому на задньому фоні чітко видно прапор України.

Це не перший спільний контент боксерів останнім часом. Раніше вже з'являлися відео та фото, які натякали на те, що Джошуа повернувся до активних тренувань з українським тренером Єгором Голубом.

Наприкінці 2025 року Джошуа потрапив у смертельне ДТП, внаслідок аварії загинули двоє близьких друзів та тренерів Ей Джея – Латц та Сіна. Ексчемпіон світу дивом врятувався, адже мав їхати на передньому сидінні.