Макогоненко виграла свій дебютний поєдинок у професійному боксі

Олексій Мурзак — 21 березня 2026, 19:03
Українка Кіра Макогоненко (1-0, 0 КО) виграла свій дебютний поєдинок у професійному боксі.

В межах вечора боксу Usyk 17 Promotions Rising Stars, який стартував 21 березня, вона одноголосним рішенням суддів перемогла свою землячку Поліну Довгінку (0-2, 0 КО).

Бій тривав чотири раунди.

У 2023 році Кіра Макогоненко стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боксу серед юніорів, а у грудні минулого року вона виборола золоту медаль на чемпіонаті України U-19.

За підсумками минулого року Кіру визнали найкращою боксеркою України серед юніорок.

Нагадаємо, раніше Макогоненко провела виставковий бій проти угорки Джудіт Хетчболд в межах заходів присвячених реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Переможця не було оголошено.

