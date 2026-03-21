Ловчинський здобув другу поспіль перемогу на професійному рингу

Учасник Олімпійських ігор Дмитро Ловчинський (2-0, 2 КО) здобув свою другу перемогу на професійному рингу.

Український боксер вже у першому раунді нокаутував представника Туреччини Сінана Кизилташа (1-2, 0)

Бій відбувся в межах вечора боксу Usyk 17 Promotions Rising Stars.

Як відомо, свій дебютний поєдинок у профі Ловчинський провів межах вечора боксу від промоутерської компанії SpartaBox Faniian Promotions у київському Палаці спорту, де також у першому раунді переміг досвідченого грузина Паату Адуашвілі.

Напередодні, в межах шоу свою дебютну перемогу на професійному рингу здобула українка Кіра Макогоненко (1-0, 0 КО).