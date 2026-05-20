Усик відреагував на можливе повернення Ломаченка в професійний бокс

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) відреагував на інформацію про повернення ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Про це він розповів у коментарі Matchroom Boxing

"Мої перші Олімпійські ігри були в Пекіні. Після фіналу, де Василь переміг, я сказав: "Окей, я теж хочу". Я справді цього хотів. Я працював, працював і працював заради 2012 року. Так, Лома – це ніби мотивація. Якщо це правда, то це добре. Мені подобається. Він один з найкращих, хто коли-небудь це робив? Так, звичайно", – сказав Усик.

Останній раз Василь виходив на ринг у травні 2024 року, коли нокаутував Джорджа Камбососа в 11-му раунді і завоював титул чемпіона IBF у легкій вазі.

Дворазовий олімпійський чемпіон вів переговори про бій з Джервонтою Девісом восени 2024 року, але через проблеми зі спиною був змушений оголосити про завершення кар'єри в червні наступного року.

За даними джерел, спина 38-річного боксера зараз його практично не турбує, і він планує провести ще кілька поєдинків. Це може включати й бій з "Танком" Девісом.