Усик: У 2026 році – четвертий титул абсолютного чемпіона світу

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24–0, 15 КО) заявив, що прагне вчетверте у кар'єрі завоювати статус абсолютного чемпіона світу.

Його слова передає The Ring.

"Це мій перший титул абсолюта у важкій вазі (2018 рік). 2024-й, Саудівська Аравія — це мій другий титул абсолютного чемпіона. Лондон, 2025-й – це мій третій титул абсолюта. А у 2026 році – четвертий титул абсолютного чемпіона", – заявив Усик.

План Олександр Усик стати абсолютним чемпіоном передбачав третій бій проти Даніель Дюбуа, якого українець двічі достроково переміг — у 2023 та 2025 роках.

Втім, 9 травня Дюбуа нокаутував у 11-му раунді Фабіо Вордлі та став чемпіоном світу за версією WBO, тож в Усика з'явився варіант поєдинку з новим чемпіоном. Водночас Вордлі активував пункт про реванш, який має відбутися восени.

Крім того, WBJ чітко висловила свою позицію щодо Мозес Ітаума — свого претендента номер один та обов'язкового претендента на титул, який має отримати шанс поборотися за пояс.

Тому, український боксер може не одразу отримати шанс претендувати на титул абсолютного чемпіона.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні боксери зійшлись у битві поглядів на тлі єгипетських пірамід.