Олександр Усик – Ріко Верховен: трансляція бою та розклад андеркарду

Руслан Травкін — 19 травня 2026, 09:00
Український чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, IBF та The Ring Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена.

Грандіозний поєдинок пройде в Єгипті, на спеціально побудованій арені біля пірамід Гізи.

"Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку, а також слідкуватиме за результатами інших боїв вечору.

Повний файткард вечору боксу "Glory in Giza"

  • Олександр Усик (Україна) – Ріко Верховен (Нідерланди)
  • Гамза Шираз (Великобританія) – Алем Бегіч (Німеччина)
  • Джек Каттералл (Великобританія) – Шахрам Гіясов (Узбекистан)
  • Френк Санчес (Куба) – Річард Торрез-молодший (США)
  • Мізукі Хірута (Японія) – Маї Соліман (Австралія)
  • Даніель Лапін (Україна) – Бенджамін Мендес Тані (Франція)
  • Басем Мамдух (Єгипет) – Джамар Теллі (США)
  • Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія) – Діді Імпракс (Індонезія)
  • Махмуд Мубарак (Єгипет) – Алі Серункуга (Уганда)
  • Омар Хікал (Єгипет) – Майкл Калвалья (Кенія)

Розклад заходів на тиждень бою

  • Четвер, 21 травня. Пресконференція – 20:30
  • П'ятниця, 22 травня. Церемонія зважування – 19:30
  • Неділя, 24 травня. Бій – 00:00

Вечір боксу стартуватиме о 18:00. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:00.

Що відомо про бій Усик – Верховен:

  • Усик прибув із командою в Єгипет за тиждень до бою;
  • WBA та IBF зарахують цей бій українському боксеру, як захист титулів;
  • Переможець двобою Усик – Верховен отримає унікальний пояс від WBC;
  • За 10 днів до бою вага нідерландця – 124,3 кг;
  • Відомо, що Туркі хоче бачити наступним суперником Олександра зіркового американця.
