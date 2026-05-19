Олександр Усик – Ріко Верховен: трансляція бою та розклад андеркарду
Український чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, IBF та The Ring Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена.
Грандіозний поєдинок пройде в Єгипті, на спеціально побудованій арені біля пірамід Гізи.
"Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку, а також слідкуватиме за результатами інших боїв вечору.
Повний файткард вечору боксу "Glory in Giza"
- Олександр Усик (Україна) – Ріко Верховен (Нідерланди)
- Гамза Шираз (Великобританія) – Алем Бегіч (Німеччина)
- Джек Каттералл (Великобританія) – Шахрам Гіясов (Узбекистан)
- Френк Санчес (Куба) – Річард Торрез-молодший (США)
- Мізукі Хірута (Японія) – Маї Соліман (Австралія)
- Даніель Лапін (Україна) – Бенджамін Мендес Тані (Франція)
- Басем Мамдух (Єгипет) – Джамар Теллі (США)
- Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія) – Діді Імпракс (Індонезія)
- Махмуд Мубарак (Єгипет) – Алі Серункуга (Уганда)
- Омар Хікал (Єгипет) – Майкл Калвалья (Кенія)
Розклад заходів на тиждень бою
- Четвер, 21 травня. Пресконференція – 20:30
- П'ятниця, 22 травня. Церемонія зважування – 19:30
- Неділя, 24 травня. Бій – 00:00
Вечір боксу стартуватиме о 18:00. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:00.
Що відомо про бій Усик – Верховен:
- Усик прибув із командою в Єгипет за тиждень до бою;
- WBA та IBF зарахують цей бій українському боксеру, як захист титулів;
- Переможець двобою Усик – Верховен отримає унікальний пояс від WBC;
- За 10 днів до бою вага нідерландця – 124,3 кг;
- Відомо, що Туркі хоче бачити наступним суперником Олександра зіркового американця.