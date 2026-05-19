Олександр Усик – Ріко Верховен: трансляція бою та розклад андеркарду

Український чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, IBF та The Ring Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена.

Грандіозний поєдинок пройде в Єгипті, на спеціально побудованій арені біля пірамід Гізи.

Повний файткард вечору боксу "Glory in Giza"

Олександр Усик (Україна) – Ріко Верховен (Нідерланди)

Гамза Шираз (Великобританія) – Алем Бегіч (Німеччина)

Джек Каттералл (Великобританія) – Шахрам Гіясов (Узбекистан)

Френк Санчес (Куба) – Річард Торрез-молодший (США)

Мізукі Хірута (Японія) – Маї Соліман (Австралія)

Даніель Лапін (Україна) – Бенджамін Мендес Тані (Франція)

Басем Мамдух (Єгипет) – Джамар Теллі (США)

Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія) – Діді Імпракс (Індонезія)

Махмуд Мубарак (Єгипет) – Алі Серункуга (Уганда)

Омар Хікал (Єгипет) – Майкл Калвалья (Кенія)

Розклад заходів на тиждень бою

Четвер, 21 травня. Пресконференція – 20:30

П'ятниця, 22 травня. Церемонія зважування – 19:30

Неділя, 24 травня. Бій – 00:00

Вечір боксу стартуватиме о 18:00. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:00.

Що відомо про бій Усик – Верховен: