Джошуа провів тренування у залі Усика, зробивши фото з Олександром на тлі українського прапору

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа вразив фанатів несподіваною появою разом із Олександром Усиком.

Британець опублікував спільне фото з українцем прямо з його тренувального залу, причому на задньому фоні чітко видно прапор України, що одразу викликало бурхливу реакцію в мережі.

Це не перший спільний контент боксерів останнім часом. Раніше вже з'являлися відео та фото, які натякали на те, що Джошуа повернувся до активних тренувань із українським тренером Єгором Голубом.

Нагадаємо, під керівництвом Голуба британський супертяж готувався до попереднього свого поєдинку проти Джейка Пола, у якому нокаутував шоумена у шостому раунді.

Наприкінці 2025 року Джошуа потрапив у смертельне ДТП, внаслідок аварії загинули двоє близьких друзів та тренерів Ей Джея – Латц та Сіна. Ексчемпіон світу дивом врятувався, адже мав їхати на передньому сидінні.