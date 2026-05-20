Ми не знаємо, чого від нього очікувати: катмен Усика – про бій з Верховеном
Катмен абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Рас Анбер оцінив майбутнє протистояння українця з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Про це розповів у коментарі LuckyPunch.
"Чесно кажучи, як тренер, я завжди боявся невідомого. Я б волів, щоб він бився з кимось, кого ми знаємо і знаємо, чого саме очікувати. Я не знаю, чого очікувати від Ріко. Це сюрприз для всіх нас.
Усик – це людина, яка ставиться до свого суперника з найвищою повагою. Він буде дуже обережним, поки не розгадає його, а потім почнеться шахова партія і він почне переставляти фігури на потрібні місця. Тому що саме таким великим є Усик. Але завжди потрібно бути дуже обережним з невідомим, а Ріко зараз невідомий.
Я думаю, що всі були здивовані, що це станеться. Це подія. Це глобальна подія в історичному місці, з історичним чемпіоном у надважкій вазі. І я думаю, що це те, що люди можуть іноді забувати. Те, що Усик – один з найвидатніших надважковаговиків, які коли-небудь жили, і, можливо, входить до трійки найкращих в історії", – сказав Анбер.
Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC. Обидва бійці вже прибули до Єгипту та провели дуель поглядів на тлі пірамід.
