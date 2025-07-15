Сфокусований: Усик зустрівся із Дюбуа біля "Вемблі"

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зробив кілька фото біля місця, де проходитиме його наступний титульний поєдинок.

Фотографіями 38-річний українець поділився в Instagram.

Вчора, 14 липня, Олександр прибув до Лондона, після чого він прогулявся містом. А вже сьогодні, 15 липня, чемпіон зустрівся зі своїм майбутнім опонентом.

Усик провів битву поглядів із чемпіоном світу за версією IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО). У той момент обох боксерів оточував натовп журналістів та фотографів. І все це відбувалося на фоні "Вемблі", де проходитиме чемпіонський бій.

Нагадаємо, що поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.