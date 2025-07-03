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Все дуже серйозно: Новицький знявся з бою проти Сіренка через важку травму

Олексій Погорелов — 3 липня 2025, 10:52
Андрій Новицький та Анатолій Дудченко
Андрій Новицький та Анатолій Дудченко
Instagram Андрія Новицького

Український боксер Андрій Новицький (15-0, 11 КО) не зможе вийти на ринг проти земляка Владислава Сіренка (22-0, 19 КО) через важку травму.

Про це Анатолій Дудченко, тренер 29-річного спортсмена, розповів в інтерв'ю LuckyPunch.

За словами Дудченка, Новицький травмувався під час спарингу, що й призвело до відміни бою проти Сіренка.

В результаті обстеження у Андрія діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна. На відновлення йому знадобиться приблизно півроку.

Зазначимо, що бій між Новицьким та Сіренком мав відбутися в андеркарді поєдинку Олександра Усика та Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Цей вечір боксу проходитиме на лондонському "Вемблі" 19 липня.

Нагадаємо, що місце Андрія Новицького в ролі суперника Владислава Сіренка посів Соломон Дакрес (9-1, 3 KO), який свого часу допомагав Тайсону Фʼюрі готуватися до поєдинку проти Усика.

Раніше "Циганський король" заявив, що він повернеться у бокс тільки заради трилогії з Усиком.

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