Усик та Дюбуа провели фінальну битву поглядів перед боєм

Український чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) провели фінальну битву поглядів напередодні поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Після церемонії зважування бійці знову зійшлися в дуелі і знову українець вийшов із неї переможцем. Напередодні після пресконференції Даніель першим відвів погляд від Усика.

Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois II FINAL FACE-OFF ahead of tomorrow night's Ring and undisputed heavyweight world title fight on DAZN ‼️ pic.twitter.com/IhlgbpVcJ3 — Ring Magazine (@ringmagazine) July 18, 2025

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

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Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже завтра, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

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