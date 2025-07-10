Усик – Дюбуа: визначився розклад тижня напередодні реваншу

Став відомий розклад заходів перед реваншем чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Організатори визначилися з розкладом заходів протягом тижня напередодні бою:

Середа, 16 липня. Відкрите тренування – 18:00

Четвер, 17 липня. Пресконференція – 15:00

П'ятниця, 18 липня. Церемонія зважування – 17:00

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Реванш відбудеться в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом;

Вечір боксу стартуватиме о 19:00. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:30, його мав відкрити бій українців Андрія Новицького та Владислава Сіренка, проте нещодавно поєдинок скасували через важку травму Андрія;

Гонорари будуть розподілені у співвідношенні 65/35 на користь Усика. Українець отримає понад 130 млн доларів, а британець – близько 70 млн. Це найбільший гонорар в кар'єрі Олександра.

Раніше Усик заявив, що Дюбуа заслужив на реванш.