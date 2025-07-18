Сіренко переважив суперника напередодні бою в андеркарді Усик – Дюбуа 2

Український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) та британський боксер Соломон Дакрес (9-1, 3 KO) провели церемонію зважування напередодні бою, що відбудеться в андеркарді поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Український непереможний боксер переважив свого суперника майже на 10 кг.

Владислав Сіренко – 116.2 кг.

Соломон Дакрес — 107 кг.

Нагадаємо, що Сіренко мав зустрітися на рингу з українцем Андрієм Новицьким, втім, останній не зможе вийти в ринг через важку травму.

Окрім Сіренка в андеркарді Усик – Дюбуа 2 битиметься ще один представник України. Даніель Лапін зустрінеться з Льюїсом Едмондсоном

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