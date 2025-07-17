Козацька шапка, упевненість команди Дюбуа та вік Усика: головне з пресконференції боксерів

Уже цієї суботи, 19 липня, відбудеться чемпіонський бій у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. На кону стоятимуть чемпіонські пояси чотирьох провідних боксерських організацій – WBC, WBA, WBO (належать Усику) та IBF (Дюбуа).

А сьогодні ж, 17 липня, відбулася пресконференція. Чемпіон вирішив розповісти, про що говорили команди боксерів за два дні до бою та хто переміг у черговій битві поглядів.

Усик вчергове здивував образом

Насправді від пресконференції перед боєм за абсолюта очікуєш гучних заяв, якихось скандалів чи бодай щось цікаве. Але, сподіваюся, що боксери зберегли весь запал на сам бій.

Бо дуже дивно, що чи не найцікавіша тема для обговорення – це образ Усика. Ні, костюм дійсно колоритний: чорно-біле вбрання та козацький головний убір, що нагадує шапку Чорношличників (Чорних запорожців). Усик вміє обирати костюми.

Але проблема в тому, що очікуєш чогось більшого. А тут і шоу немає, і Дюбуа прийшов у повсякденному образі. Жодної цікавинки. Тому "битви" не сталося навіть на рівні образів.

Команда Дюбуа впевнена у перемозі

Про це говорили всі: від журналіста Різа Хана до самого Дюбуа.

Британець заявив, що готовий до бою, що може перемогти Усика. А також, хоч і дотично, але згадав, що він молодший за суперника.

"У них є свій сценарій, але я маю свій сценарій. Я хочу перемогти. Хочу отримати ці пояси. Бій проти Джошуа змінив моє життя? Я знаю, як я тренувався протягом останнього часу. Я знаю, що я робив у залі. Я готовий до бою. Я знаю, що хтось поставив півмільйона на Усика. Це нічого не значить. Я дуже сфокусований. Я молодий лев. Знаєте, перемогти такого чоловіка... Давайте це зробимо", – підкреслив британський чемпіон.

Його тренер, Дон Чарльз, як і сам Дюбуа теж говорив про перемогу в реванші та про вік.

"Я народився впевненим у собі. Дюбуа народився таким же. Його батько мав мрію, що Даніель стане чемпіоном світу у важкій вазі. І Даніель тепер чемпіон. Ця молода людина вже багато пройшла. Він завжди бореться, це приклад для молодих людей, які хочуть досягнути таких же висот. Для мене велика честь, що я два роки працюю з Дюбуа. На мою думку, його доля бути тут, ми готові перемогти", – сказав Чарльз.

Перша дуель поглядів Усика та Дюбуа на Вемблі Queensberry Promotion

В "перемозі молодшого бійця" впевнений і Френк Воррен, промоутер Даніеля Дюбуа. Він, як і журналіст Різ Хан, заявляють, що британець змінився з моменту першого бою проти Усика.

"Даніель бився проти Хрговича, проти Джошуа, він знає, що може перемогти Усика. Дюбуа став кращим, ніж два роки тому. Дюбуа – тепер інший. Йому 27 років, він сповнений сили. Не залежно від того, що трапиться – це буде чудово для фанатів. Втім, я впевнений, що молодший боєць переможе", – сказав Воррен

"Я хочу додати, що команда Усика гадає, що Даніель не змінився. Вони постійно кажуть: "Даніель не змінився". Я скажу, що він зараз інакший. Я вважаю, це цирк таке говорити. Ми побачимо в суботу, як Даніель змінився", – додав Хан

38 років – не проблема

Якось забагато уваги до віку Усика, вам не здається? Втім, наш чемпіон не вважає, що 38 років – це вже старість, тому не звертає увагу на такі слова. Навпаки, Олександр вірить у дострокову перемогу над британцем.

"Я дуже поважаю цього молодого хлопця. Він дуже мотивований, але я теж мотивований. Тридцять вісім – це не старий. Ми побачимо все в суботу. На все воля Господа", – сказав Усик.

Що ж, буде цікаво подивитися, хто у підсумку виявиться правим.

Після відповідей на запитання, боксери провели традиційну "битву поглядів". Цього разу Даніель Дюбуа був дещо спокійнішим. Але це не допомогло йому вийти переможцем: саме Даніель першим відвів погляд від Усика.

INTENSE 👀



🥊 @Usykaa 🆚 @DynamiteDubois



Who've you got?



🎬 @DAZNBoxing



Usyk vs Dubois 2 for the Undisputed Heavyweight Title | This Saturday, Live exclusively on @daznboxing | Click the link in bio to buy now 📺#UsykDubois2 | #FightWeek pic.twitter.com/2kMv4GTnAx — IFL TV (@IFLTV) July 17, 2025

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня. Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Дюбуа 2 в нашому онлайн-марафоні.

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