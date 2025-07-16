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Усик закликав звільнити захисників Азовсталі на відкритому тренуванні перед боєм із Дюбуа

Станіслав Лисак — 16 липня 2025, 19:31
Усик закликав звільнити захисників Азовсталі на відкритому тренуванні перед боєм із Дюбуа
Getty Images

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) під час відкритого тренування перед боєм із володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) звернувся з важливим меседжем, вийшовши в майці, на якій було написано "Free Azovstal Defenders" (звільніть захисників Азовсталі, – прим.).

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Таку ж акцію українець провів під час церемонії зважування напередодні бою-реваншу із Тайсоном Ф'юрі у Саудівській Аравії.

Олександр Усик після початку повномасштабного вторгнення Росії почав активну благодійну діяльність, пожертвувавши на різні потреби понад 10 млн доларів.

Напередодні першого поєдинку з Ф'юрі Усик співпрацював з ДТЕК, щоб привернути увагу міжнародних партнерів та союзників до важкого стану енергосистеми України.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Дюбуа 2 в нашому онлайн-марафоні.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

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