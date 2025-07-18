Лапін та Едмондсон продемонстрували однакову вагу напередодні бою

Чемпіон WBC Continental та IBO Continental у напівважкій вазі (до 79,4 кг) Даніель Лапін (11-0, 4 КО) та його суперник Льюїс Едмондсон (11-0, 3 КО) провели традиційну церемонію зважування напередодні бою в андеркарді реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Боксери продемонстрували однакову вагу – 78,9 кг, вклавшись у ліміт вагової категорії.

Даніель Лапін – 78,9 кг.

Льюїс Едмондсон – 78.9 кг.

Окрім Лапіна в андеркарді Усик – Дюбуа 2 битиметься ще один українець, Владислав Сіренко, який протистоятиме Соломону Дакресу.

Нагадаємо, що Сіренко мав зустрітися на рингу з ще одним українцем Андрієм Новицьким, втім, останній не зможе вийти в ринг через важку травму.

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