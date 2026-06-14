Чемпіон світу проаналізував потенційний бій проти Ломаченка: Я готовий приймати виклики

Чемпіон світу за версіями WBO та IBF у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (40-2-1, 33 КО) запевнив, що готовий побитися проти Василя Ломаченка (18-3, 12 КО), який раптово вирішив повернутися на профі-ринг.

Його цитує The Ring.

Напередодні з'явилася інформація про відновлення кар'єри українського боксера. Відомий інсайдер Майк Коппінджер заявляв, що спина вже практично не турбує Ломаченка, тому Василь готовий провести ще декілька великих боїв.

"Ломаченко раптово повертається з пенсії і заявляє, що збирається забрати все. І тут WBO дає зрозуміти, що вони готові відкрити двері для можливого поєдинку. Я вважаю, що кар'єра Ломаченка – це щось дуже особливе та унікальне. Я готовий приймати виклики. Я буду надзвичайно радий, якщо це станеться. Очевидно, що я проведу особливий тренувальний табір. Він шульга і він неймовірний. Він чудовий боєць", – сказав Наварретте.

Нагадаємо, що востаннє Ломаченко виходив у ринг у травні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Закінчив кар'єру професійного боксера у червні 2025-го через проблеми зі спиною.

На інформацію про камбек Василя відреагував його менеджер Егіс Клімас, який підтвердив повернення українського боксера. Також це вже прокоментував колишній чемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс. Американець скористався можливістю та заговорив про своє бажання побитися із Василем.

Раніше повідомлялося, хто може стати суперником українця. Водночас президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері розповів, чи може Ломаченко отримати двобій проти Наварретте.