Навіть не сумнівається: український тренер оцінив шанси Ломаченка знову стати чемпіоном світу

Колишній боксер, а нині тренер В'ячеслав Сенченко відреагував на інформацію про повернення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) у профі-ринг.

Його слова наводить SPORT-EXPRESS.

Наставник розповів, з ким хотів би побачити двобій Ломаченка.

"Бої Ломаченка, з ким би він не боксував, – це завжди цікаво. Для мене він номер один у світовому боксі. Було б цікаво побачити його поєдинок із Джервонтою Девісом, Шакуром Стівенсоном та іншими сильними бійцями. Я чекаю на його повернення і думаю, що це будуть класні та чемпіонські бої", – сказав Сенченко.

Коуч без вагань припустив, чи вдасться Василю повернути собі статус чемпіона світу.

"З цього приводу я навіть не сумніваюся. Василь Ломаченко однозначно стане чемпіоном світу. Тому з нетерпінням чекаємо на його повернення", – відповів колишній чемпіон світу.

Нагадаємо, що востаннє Ломаченко виходив у ринг у травні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Закінчив кар'єру професійного боксера у червні 2025-го через проблеми зі спиною.

На інформацію про камбек Василя відреагував його менеджер Егіс Клімас, який підтвердив повернення українського боксера.

Раніше повідомлялося, хто може стати суперником українця. Цікаво, що Ломаченка вже отримав виклик від американця Кейшона Девіса.