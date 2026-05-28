Ломаченко хоче вийти в ринг проти непереможеного філіппінця

Колишній чемпіон світу у трьох різних вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) націлився на бій проти колишнього претендента на титул у напівлегкій вазі 37-річного Чарлі Суареса (18-0, 10 КО) після більш ніж дворічної перерви.

За джерелами видання, 38-річний Ломаченко хоче взяти на себе серйозний виклик проти непереможеного бійця з Філіппін.

Український боксер вважає бій із Суаресом ідеальним для повернення. У разі перемоги Ломаченко сподіватиметься отримати шанс на поєдинок із чемпіоном у першій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете (40-2-1, 33 КО).

Наваррете, якого все ще просуває Top Rank, нещодавно у своїх перших публічних коментарях щодо можливості того, що колишній чемпіон трьох вагових дивізіонів Ломаченко націлився на нього, заявив, що він тримає свої варіанти відкритими, оскільки його чекає наступний крок у кар'єрі.

Чемпіон WBO/IBF у першій напівлегкій вазі Наваррете сказав: "Якщо він прийде за мною, то [я] зосереджуся на ньому".

У розмові з ESPN Knockout Наваррете 40-2-1 (33 нокаути) висловив свою повагу до Ломаченка та його спадщини після того, як дворазовий олімпійський чемпіон залишив спорт після перемоги над Джорджем Камбососом-молодшим.