Бийся зі мною, я приїду в Україну: непереможений боксер кинув виклик Ломаченку

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс (14-0, 10 KO) відреагував на чутки щодо відновлення професійної кар'єри Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Його слова передає Fight Hub TV.

Американець заявив, що хоче битись із представником України. Для очного протистояння він готовий навіть приїхати в нашу країну.

"Лома, проведи свій перший бій після повернення проти мене. Давай, зробімо це. Бийся зі мною, Ломаченко. Я приїду в Україну. Ти легенда, Лома, але якщо ти вирішиш битися зі мною – я тебе нокаутую, як Берінчика", – заявив Девіс.

Зазначимо, що востаннє Ломаченко бився у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа (22-4, 10 KO). На кону тієї битви стояв пояс IBF.

Інсайдом щодо його повернення напередодні поділився Майк Коппінджер. Він заявив, що спина боксера вже практично не турбує й той готовий провести декілька великих боїв.